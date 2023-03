Case dei personaggi illustri aperte 1 e 2 aprile: quali visitare in provincia di Cremona

Visite alle Case dei personaggi illustri: sono oltre 100 in Italia le case museo da visitare nel fine settimana del 1 e 2 aprile 2023. L’iniziativa è promossa dell’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Icom Italia. Prenotazioni aperte fino al 31 marzo 2023.

Case dei personaggi illustri

Il 31 marzo 2023 è il termine per prenotare una visita in una delle oltre 100 case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1 e 2 aprile 2023 dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

Dunque ecco un fine settimana di porte aperte per scoprire le case che hanno ospitato i “Grandi”. Da Ugo Tognazzi a Leonardo Da Vinci, da Antonio Canova a Salvatore Quasimodo, da Luciano Pavarotti a Giuseppe Verdi, da John Keats a Pier Paolo Pasolini, passando per Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tonino Guerra, Primo Conti, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Giovanni Boccaccio e tanti altri ancora.

Quest’anno, a simbolica chiusura dell'anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, oltre che di Icom Italia.

Fino al 31 marzo è possibile prenotare le visite, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per la prenotazione.

Dove in provincia di Cremona (e in Lombardia)

Di seguito l'elenco delle Case visitabili in Lombardia

Fondazione Vittorio Mazzucconi – Milano; Museo Diotti – Casalmaggiore (CR); Villa Bernasconi, la casa che parla – Cernobbio (CO); Museo Ponchielliano: casa museo di Amilcare Ponchielli – Casalbuttano, Paderno Ponchielli (CR).

Fondazione Vittorio Mazzucconi - Milano - Telefono: 3334120878 - il.luogodellacascata@gmail.com

Conversazione e mostra di pittura. Ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/vittorio-mazzucconi.html

Museo Diotti – Casalmaggiore (CR) - Telefono: 0375 200416 - museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it

Ingresso gratuito in orario 14-18 e visita gratuita (ore 14-15-16-17) a cura del Conservatore o del Direttore

Villa Bernasconi, la casa che parla – Cernobbio (CO) - Telefono: 031-3347209 - www.villabernasconi.eu (modulo di prenotazione)

La visita al museo comprende anche la mostra "Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuochi" a cura di Aldo Premoli organizzata dal Comune di Cernobbio in collaborazione con Mediterraneo Sicilia Europa ODV.

Plinio nato a Como nel 23 d.C, nella sua Naturalis Historia presenta la Natura come una grande generosa serra che avvolge la vita di tutti gli uomini. In occasione delle celebrazioni per il bimillenario della sua nascita, Villa Bernasconi inaugura una mostra che si interroga sullo stato di salute di questa che è stata la sua – ed ora è la nostra – serra. Da qualche tempo ci siamo infatti resi conto di far parte di un sistema complementare dove non ci sono primi attori, comparse e scenografie immutabili. La Natura che ci circonda proseguirà, anche maltrattata, il suo cammino, solo noi esseri umani rischiamo invece di rimanere esclusi dallo spettacolo. L'artista Vanni Cuoghi costruisce per l'occasione un'installazione che pone al centro del grande spazio che accoglie i visitatori elementi botanici ricostruiti come grandi quinte teatrali, questi ultimi a loro volta immersi in una serra verde. In altre stanze, 12 diorami raccontano invece le storie di grandi uomini (rifacendosi a leggende orali o scritture che li hanno resi quasi mitici) comunque sovrastati da una Natura partecipe delle vicende per cui sono divenuti celebri. Ingresso ridotto (5€)