Violenze fisiche, verbali e psicologiche da oltre vent'anni: 55enne allontanato dalla casa familiare

Scandolara Ravara

La coppia ha due figli di 24 e 18 anni.

Scandolara Ravara. Denunciato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia viene allontanato dalla casa famigliare.

Allontanamento dalla casa familiare per un 55enne

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Scandolara Ravara hanno proceduto alla notifica nei confronti di un cittadino 55enne di origini albanesi, di una misura cautelare personale con cui la Procura di Cremona ha disposto il suo allontanamento dalla casa familiare, prevedendo inoltre il divieto di avvicinarsi alle persone offese.

Maltrattamenti in famiglia

La misura si è resa necessaria a seguito dei maltrattamenti denunciati dalla sua convivente, avvenuti da oltre vent’anni nei suoi confronti, sottoponendola a diversi e costanti episodi di violenza fisica, verbale e psicologica.

L’ultimo - avvenuto a metà del mese di aprile - al culmine dell’ennesima lite in cui la vittima ha richiesto l’intervento dei militari si è concluso con la denuncia dell’uomo per maltrattamenti in famiglia.

La misura oltre a prevedere il divieto di avvicinamento alla ex convivente, è estesa anche ai due figli di 24 e 18 anni.