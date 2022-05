Viola il divieto di ritorno nel comune di Vaiano Cremasco, denunciato

Vaiano Cremasco: i Carabinieri di Bagnolo Cremasco hanno denunciato un uomo che aveva il divieto di ritorno nel comune di Vaiano.

Denunciato 54enne

I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Vaiano Cremasco un cittadino italiano di 54 anni, con precedenti di polizia a carico.

Viola il divieto di ritorno

L’uomo è stato controllato poco dopo le 19 del 29 maggio 2022 mentre si trovava lungo la SP 415 del comune di Vaiano dove era giunto con un’auto. I militari lo conoscevano e sapevano che non poteva trovarsi in quel comune a seguito della misura di prevenzione emessa nei suoi confronti dal Questore di Cremona alla fine di marzo di quest’anno e valida per tre anni.

Considerato che l’uomo non ha rispettato le prescrizioni impostegli e non ha giustificato in modo valido la sua presenza sul posto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.