Undici casi di scabbia in RSA a Stagno Lombardo: ospiti isolati

Undici casi di scabbia in RSA a Stagno Lombardo: gli ospiti sono stati isolati ed hanno iniziato le terapie. Nessuno mostra sintomi preoccupanti.

Undici casi di scabbia in RSA a Stagno Lombardo

Sono in totale undici gli ospiti della della Rsa "Don Mori" di Stagno Lombardo colpiti dalla scabbia. Ats è stata informata dei casi dalla stessa residenza per anziani. Gli anziani ospiti sono stati quindi isolati e sono state avviate le opportune terapie.

Nessuno sintomo grave

Nessuno di loro fortunatamente sta manifestando gravi sintomi. Si prevede che la malattia si possa risolvere in un paio di settimane.

Cos'è la scabbia?

La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita, un acaro che causa un intenso prurito. Si tratta di un disturbo contagioso che può diffondersi in modo molto rapido, ma che può essere risolto altrettanto rapidamente. Il contagio avviene per contatto fisico diretto o attraverso oggetti personali come le lenzuola o i vestiti.

A causare la scabbia è lo Sarcoptesscabiei, un acaro a 8 zampe dalle dimensioni microscopiche che scava cunicoli appena sotto alla pelle, all'interno dei quali le femmine depositano le uova. Alla loro schiusa, 3-4 giorni dopo la deposizione, le larve risalgono sulla superficie della pelle, dove si sviluppano e da cui partono per colonizzare altre aree della pelle o infestare altre persone.

La reazione allergica scatenata dai parassiti, dalle loro uova e dai loro residui provoca un prurito spesso intenso che tende a peggiorare durante la notte. A questo prurito possono essere associate sottili vescicole o brufoletti, soprattutto a livello delle pieghe cutanee.