Una donna di 40 anni in ospedale per malore SIRENE DI NOTTE

Una donna di 40 anni soccorsa a Crema per un malore: è successo nella serata di martedì 7 settembre 2021.

Una donna di 40 anni in ospedale

E' stata portata in ospedale a Crema per accertamenti la donna di 40 anni che nella serata di martedì ha accusato un malore. L'allarme è stato lanciato intorno alle 21 da via IX Novembre 1989 e sul posto si sono portati gli uomini del 118 a bordo di un'ambulanza della Croce Verde cittadina. La coinvolta, dopo le valutazioni e prime cure iniziali, è stata portata in pronto soccorso in codice verde.