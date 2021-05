Una donna di 32 anni in ospedale dopo una lite SIRENE DI NOTTE

Lite a Izano nella serata di domenica 2 maggio 2021: soccorsa una donna di 32 anni in via Brede.

Lite a Izano

Alle 21.15 di domenica sera i sanitari sono intervenuti a Izano in via Brede dove poco prima aveva avuto luogo una lite che ha portato al coinvolgimento di una 32enne.

Fortunatamente la donna nell’episodio non ha riportato gravi conseguenze: è stata trasportata in ospedale a Crema dove è giunta in codice verde per accertamenti.

Sul posto presente anche una pattuglia dei Carabinieri per accertare i contorni dell’accaduto.