Un uomo di 63 anni in ospedale dopo una caduta SIRENE DI NOTTE

Un uomo di 63 anni è finito in ospedale nella notte dopo una caduta: è successo in Garibaldini a Cremona.

In ospedale per una caduta

E’ stato soccorso da un’ambulanza l'uomo di 63 anni che nella notte si è infortunato dopo una brutta caduta. L’allarme è stato lanciato alle 4.14 da via Garibaldini a Cremona. L'uomo, è stato portato presso il Pronto Soccorso del Maggiore per accertamenti e le medicazioni del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.