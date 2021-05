Un uomo di 60 anni trovato morto in casa, si sospetta un gesto estremo

Un uomo di 60 anni trovato morto in casa: la tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 20 maggio 2021, a Crema.

Tragedia a Crema dove un uomo di 60 anni è stato trovato privo di vita. Il rinvenimento è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì quando l’uomo, è stato raggiunto da un accompagnatore che avrebbe dovuto portarlo ad eseguire la vaccinazione anti Covid. Non rispondendo al citofono è partita l’allerta ai soccorsi.

A fare la macabra scoperta sono stati poi i Vigili del Fuoco che sono entrati all’interno dell’appartamento da una finestra. L’uomo, che viveva da solo, si trovava in camera, disteso sul letto, ormai privo di vita e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Gesto estremo?

Sulle cause del decesso, gli inquirenti propenderebbero per un suicidio: attorno al collo l’uomo aveva un maglione e segni evidenti di strangolamento. Inoltre la porta era chiusa dall’interno e le chiavi inserite nella toppa. Ma per fugare ogni dubbio, sul corpo del 60enne è stata disposta l’autopsia.

(Foto: immagine di archivio)