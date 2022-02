Un uomo di 47 anni in ospedale dopo un malore SIRENE DI NOTTE

E' stato portato in ospedale in codice giallo l'uomo di 47 anni che nella serata di mercoledì ha accusato un malore. L'allarme, come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, è stato lanciato alle 23.07 da via Beduschi a Casalmaggiore. Sul posto si sono portati gli uomini del 118 a bordo di un'ambulanza della Croce Verde di Viadana. Il coinvolto, dopo le valutazioni e le prime cure iniziali, è stato portato al pronto soccorso dell'Oglio Po in condizioni mediamente critiche.