Un 32enne in ospedale dopo un malore SIRENE DI NOTTE

Esattamente all'una di questa notte un’ambulanza della Croce Verde è intervenuta in via Mosa a Cremona dove poco prima un 32enne aveva accusato un malore. Il ragazzo, dopo i primi accertamenti sul posto dei sanitari, è stato caricato sul mezzo e trasferito al pronto soccorso del Maggiore dove è giunto in codice verde all'1.28, in condizioni non preoccupanti.