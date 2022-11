Ubriaco omette di dare la precedenza e causa incidente: multa e ritiro di patente

Due uomini di 40 e 51 anni finiscono nei guida per essere stati trovati alla guida con tasso alcolemico oltre i limiti consentiti per legge.

Guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti di polizia a carico. I giorni scorsi, verso le 23.45, la pattuglia si trovava nella periferia del paese per i controlli ordinari e ha notato una vettura condotta da un uomo.

I militari hanno fermato l’auto per un controllo e hanno identificato il conducente, accertando che non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per guidare. Infatti, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di quasi 1,20 g/l. Tenuto anche conto delle aggravanti per i fatti tra le 22.00 e le 07.00, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida.

Sanzionato 51enne

I Carabinieri Stazione di Castelverde hanno anche sanzionato amministrativamente, sempre per guida in stato di ebbrezza, un cittadino italiano di 51 anni.

La notte del 6 novembre 2022, verso l’una, la pattuglia è intervenuta presso una rotonda della SP 415, nella zona di Costa Sant’Abramo, per i rilievi di un incidente stradale con feriti. Il sinistro ha visto coinvolte due auto e, dagli accertamenti eseguiti dai militari, il 51enne aveva omesso di dare la precedenza all’altro veicolo.

A seguito del sinistro due persone trasportate sull’altro veicolo hanno riportato lievi lesioni che sono state curate presso l’ospedale Maggiore di Cremona mentre entrambi i veicoli hanno riportato seri danni e non erano marcianti.

Il 51enne è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di oltre 0,60 g/l, quindi di rilevanza amministrativa. Per l’uomo le sanzioni per omessa precedenza e per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del suo veicolo.