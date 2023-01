Trovati con hashish, marijuana o cocaina: 2 persone denunciate e 17 segnalate

E‘ di 2 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 17 persone segnalate quali assuntori di droga, 3 patenti ritirate e numerose sanzioni amministrative al codice della strada il bilancio degli ultimi giorni della settimana trascorsi in controlli sulla rete viaria delle Compagnie di Cremona, Crema e Casalmaggiore finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di violazione della legge sulle sostanze stupefacenti e del codice della strada.

Controlli sulle strade

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità due giovani egiziani di 18 e 20 anni, residenti a Cingia dè Botti. Rinvenendo altresì due veicoli risultati oggetto di furto nel centro città.

I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone, inoltre, hanno individuato e controllato due cittadini italiani, residenti a Ospedaletto Lodigiano (LO) che sono stati trovati in possesso di piccole quantità di “hashish” sequestrata amministrativamente: entrambi sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona.

I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno individuato e controllato un cittadino indiano, residente a Robecco D’Oglio che è stato trovato in possesso di piccole quantità di “hashish” sequestrata amministrativamente. Gli è stata ritirata e sospesa la patente di guida e segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona. Un cittadino marocchino di 46 anni residente a Pizzighettone colto in evidente ubriachezza molestare la moglie e in seguito gli avventori di un locale pubblico è stato denunciato invece per ubriachezza molesta.

I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno individuato e controllato un cittadino egiziano, residente a Soresina trovato in possesso di un grammo di quantità di “marijuana” sequestrata amministrativamente con conseguente segnalazione quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crema hanno denunciato per falsità materiale un cittadino egiziano residente a Bagnolo Cremasco trovato alla guida con patente bulgara ritenuta falsa.

I Carabinieri della Stazione di Castelleone, a seguito di controllo alla circolazione della strada, hanno trovato un cittadino egiziano, domiciliato a Milano, in possesso di 2,4 grammi di “hashish” che è stata sequestrata amministrativamente. L’uomo è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona e denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Camisano, a seguito di controllo alla circolazione della strada, hanno trovato un cittadino italiano di 24 anni, residente a Pianengo, in possesso di 0,4 grammi di “cocaina”, 1,3 grammi di “eroina” e di 10 grammi di “hashish” che è stata sequestrata amministrativamente. L’uomo, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona e denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con ritiro della patente.

I Carabinieri della Stazione di Romanengo a seguito controllo alla circolazione della strada, hanno trovato un cittadino italiano di 17 anni, residente a Romanengo, in possesso di 5,4 grammi di “hashish” sequestrata amministrativamente. L’uomo è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona.

I militari della Stazione di Castelleone, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato due cittadini italiani rispettivamente di 50 e 21 anni residenti a Castelleone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione è emerso che i due, tra il mese di Luglio e settembre 2022 in concorso tra loro, a Castelleone, avevano attivato un canale di vendita al dettaglio articolato su singole dosi pari a 0,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina” per ciascuna. Nel corso dell’attività sono state segnalate alla prefettura di Cremona come assuntori di sostanza stupefacente sette cittadini italiani.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore, infine, hanno denunciato per reati di falsità materiale un cittadino indiano residente a Casalmaggiore trovato alla guida con patente polacca contraffatta nonché, ad un posto di controllo hanno trovato un cittadino italiano di 23 anni, residente a Bozzolo (MN), in possesso di 2,3 grammi di “hashish” che è stata sequestrata amministrativamente. L’uomo è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona e gli è stata ritirata la patente di guida.