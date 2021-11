Tre incidenti stradali a Cremona e provincia: soccorse 12 persone

I soccorsi del 118

Nella serata di sabato sono stati tre i sinistri stradali che hanno tenuto impegnati i soccorritori.

Tre incidenti stradali a Cremona e Trescore Cremasco nella serata di sabato 13 novembre 2021: gli interventi di soccorso degli uomini del 118.

Incidenti stradali a Cremona e provincia

Serata di lavoro per i soccorritori del 118 impegnati in tre diversi incidenti stradali. Il primo è avvenuto intorno alle 20 in via Giuseppina a Cremona. Come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza a scontrarsi sono state due vetture: coinvolte nello schianto 4 persone tra cui anche una bambina di 10 anni. Sul posto la centrale operativa ha inviato due ambulanze e un'automedica, allertati anche i Vigili del Fuoco. Due feriti sono stati traferiti al pronto soccorso del Maggiore dove sono giunti in codice giallo. Rilievi a cura dei Carabinieri.

Circa mezz'ora dopo, alle 20.42, un altro incidente stradale ha tenuto impegna i soccorritori del 118. Siamo a Trescore Cremasco invia Papa Giovanni XXIII e anche in questo caso a scontrarsi sono state due autovetture. Sul posto sono stati soccorsi due uomini di 31 e 36 anni e due donne di 30 e 37. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze, solo due hanno necessitato del trasporto in ospedale avvenuto in codice verde.

Ritorniamo a Cremona dove alle 21.14 altre due auto sono entrate in collisione. Questa volta è successo in via Castelleone e a necessitare dei soccorsi sono stati quattro giovanissimi: tre ragazzi tra i 16 e i 19 anni e una ragazza di 21. Anche in questo caso fortunatamente nessuna grave conseguenza e trasporto in ospedale solo per accertamenti.