Travolta e uccisa nella notte: muore donna di 41 anni a Pizzighettone. E' successo poco prima delle 3 lungo la Sp84, in località Regona.

Donna di 41 anni travolta e uccisa

Tragedia nella notte a Pizzighettone dove una donna è stata investita e uccisa. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l'incidente si è verificato una manciata di minuti prima delle 3 lungo la Sp84 in località Regona.

Inutili i soccorsi

A perdere la vita una donna di 41 anni che si trovava a percorrere la strada in bicicletta. Sul posto, lanciato l'allarme, si sono portati i soccorritori con ambulanza e automedica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul posto.

Resta ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro su cui stanno indagando i carabinieri anche loro intervenuti sul luogo dell'incidente.