Tragico incidente in moto, Stefano Marconi muore in vacanza in Sardegna

Tragico incidente in moto in Sardegna: Stefano Marconi, 52 anni, perde la vita in vacanza.

Ha perso la vita durante una vacanza in Sardegna. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso per Stefano Marconi, 52 anni, residente nel Cremasco. L'uomo è deceduto in seguito ad un incidente in moto nel Sassarese, avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 11 giugno 2021, sulla statale 199.

Inutili i soccorsi

Il motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua due ruote finendo rovinosamente a terra. Il violento impatto con l'asfalto gli è risultato fatale. Nonostante il tempestivo intervento degli uomini del 118 per lui non c'è stato nulla da fare.

(Foto: profilo Facebook di Stefano Marconi)