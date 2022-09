Tragedia nel Bresciano, operaio cremonese 31enne muore schiacciato da una lastra di 50 quintali

Tragedia nel Bresciano: Girolamo Tartaglione, 31enne di Cremona muore schiacciato da una lastra d'acciaio di 50 quintali. E' l'ennisima vittima sul lavoro in Lombardia.

Ancora un infortunio mortale sul lavoro. Il tragico incidente, come riporta Prima Brescia, è avvenuto poco dopo le 7.30 di oggi, venerdì 2 settembre 2022, in via Enrico Mattei 10 a Pontevico, all'interno della ditta Eural Gnutti.

A perdere la vita è stato un operaio di 31 anni, Girolamo Tartaglione, originario di Foggia ma residente a Cremona, che è morto dopo essere rimasto schiacciato da una lastra di 50 quintali. Da una prima ricostruzione, sembra che il 31enne, che lavorava nell'azienda da qualche mese, sia rimasto schiacciato sotto una piastra di colatura.

Allertati i soccorsi, a giungere sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Leno, un'automedica da Cremona e un' auto infermierizzata da Manerbio, presenti anche i tecnici dell'Ats. Sul posto anche due unità dei Vigili del Fuoco: il mezzo di soccorso dal distaccamento di Verolanuova e l'autogrù dal distaccamento di Cremona. Ad intervenire sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri appartenenti alla Stazione di Pontevico, Compagnia di Verolanuova.

Purtroppo però per il giovane lavoratore non c'è stato nulla da fare.

Tre infortuni mortali e un incidente grave negli ultimi tre giorni in Lombardia, questo il drammatico bilancio in cui oggi a perdere la vita è un operaio di 31 anni morto schiacciato da una lastra di 50 quintali in una azienda del bresciano.

“Un morte atroce – dichiara la Segretaria confederale UIL Milano e Lombardia Eloisa Dacquino - che si somma a quelle di uomini e donne che continuano a perdere a vita quotidianamente nella nostra Regione. Ancora più atroce considerando che l’azienda non ha fermato la produzione, i camion in entrata e uscita sono stati fermati dopo alcune ore dall’accaduto. Neanche di fronte alla morte ci si ferma, la logica del profitto prevale sulla vita, su tutto! Non sono morti bianche o infortuni mortali, sono omicidi”.

In Lombardia i dati sono inaccettabili: 94 morti sul lavoro, oltre 84.108 denunce di infortunio da inizio anno.