Spino d'Adda: folle inseguimento in auto, 31enne si schianta contro il guardrail

L'uomo non si è fermato al posto di blocco ed è partito l'inseguimento con i carabinieri che l'hanno tallonato fino a quando è andato a sbattere contro il guardrail.

Un folle inseguimento

L'incidente a conclusione dell'inseguimento è avvenuto ieri sera intorno alle 20.10 allo svincolo della Paullese per Spino d'Adda. L’autista era a bordo di una Lancia Thema risultata rubata settimana scorsa a Forlì. Come riporta Zona Locale, l'uomo alla guida era un 31enne originario della provincia di Foggia in Puglia.

Una volta intimato l'alt da parte dei militari dell'arma di Crema, non si è fermato e si è dato alla fuga inscenando così un folle inseguimento. Dopo essersi rincorsi fino a Spino d'Adda allo svincolo di Spino Ovest, il trentunenne ha perso il contro della sua auto ed è finito contro un guardrail in un campo che costeggia la carreggiata.

L'arrivo dei soccorsi

Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco e dai soccorsi sanitari arrivati con un auto medica. Dopo averlo estratto è stato medicato sul posto e portato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Ovviamente si trova in stato di fermo e dovrà fare i conti con i reati commessi.

Sul posto anche i Carabinieri da Pandino e Bagnolo Cremasco mentre i rilievi e le verifiche per quanto riguarda le dinamiche dei fatti sono stati affidati alla polizia stradale di Pizzighettone.