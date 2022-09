Spaccio, ricettazione, furto: arrestato dai carabinieri

Operazioni dei carabinieri tra Cremona, Vescovato e San Daniele Po: scattano un arresto e due denunce.

In manette per spaccio, ricettazione e furto

Nel pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 i carabinieri della stazione di Vescovato hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Ragusa, un cittadino straniero di 47 anni, pluripregiudicato. L’uomo, destinatario del provvedimento, dovrà scontare una condanna definitiva a tre anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 2mila euro, per i reati di furto, ricettazione e spaccio di stupefacenti commessi nel 2014, 2018 e 2019 in Sicilia.

La condanna è conseguenza di diversi fatti accaduti in provincia di Ragusa dal 2014 al 2019. A seguito di articolata attività di indagine dei carabinieri ragusani, il 47enne era stato arrestato insieme ad altre persone con cui aveva dato vita a un sodalizio dedito allo spaccio, per avere detenuto e ceduto stupefacenti. Inoltre era stato denunciato in più circostanze per furto e ricettazione di ciclomotori.

Alla guida con patente sospesa: denunciato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore hanno denunciato per guida senza patente un cittadino italiano di 40 anni, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

Poco dopo le 14 di giovedì 22 settembre 2022 una pattuglia della Radiomobile lo ha fermato e controllato a San Daniele Po. L’uomo non ha consegnato la patente ai militari e un rapido controllo ha consentito di verificare che in realtà il suo titolo abilitativo alla guida era stato revocato per avere violato in passato numerose disposizioni relative al codice della strada.

A quel punto i militari, terminati gli accertamenti attraverso le banche dati, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per guida senza patente e, avendo verificato che l’auto era senza assicurazione, lo hanno anche sanzionato amministrativamente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Danneggia il distributore di sigarette

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato per danneggiamento aggravato un cittadino straniero di 32 anni, con precedenti di polizia, per i fatti avvenuti la sera di venerdì 2 settembre 2022 presso un distributore automatico di sigarette.

Quel giorno, verso le 23.50, la centrale operativa dei Carabinieri aveva inviato una pattuglia in un locale pubblico di via Dante perché il titolare, attraverso le telecamere di sorveglianza collegate con il suo telefono cellulare, aveva notato che un uomo stava colpendo con calci e pugni il suo distributore di sigarette. All’arrivo dei Cc l’uomo era già scappato e non aveva rubato nulla. Militari e titolare del locale si mettevano così alla ricerca del soggetto che poco veniva individuato in via Palestro e denunciato per danneggiamento aggravato.