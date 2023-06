Sotto il giubbino nasconde un manganello telescopico, guai per un 47enne

Operazione "Estate Sicura": continuano i controlli da parte del Commissariato di Crema: un 47enne, trovato con un manganello telescopico, è stato denunciato.

Controlli della Polizia di Stato

Prosegue l’attività di contrasto al crimine posta in essere dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema per “Un’Estate Sicura” in città in considerazione dell’incremento del turismo soprattutto straniero che vede centinaia di presenze giornaliere nel centro storico e tenuto conto del periodo vacanziero in cui molti cremaschi raggiungeranno a breve le località di villeggiatura lasciando le proprie abitazioni e attività incustodite.

I risultati sono stati i seguenti:

211 persone identificate

52 automezzi controllati

16 posti di controllo sulle strade principali

2 esercizi pubblici controllati

18 soggetti agli arresti domiciliari controllati

Denunciato 47enne

In tale contesto è stato indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, un cittadino italiano di 47 anni residente a Monza, per porto di oggetti atti ad offendere.

Il sopracitato ad un posto di controllo situato in via Cremona a Crema è stato trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo che nascondeva all'interno del giubbino che indossava. L’arma è stata sottoposta a sequestro.