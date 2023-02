Sorpreso alla guida nonostante la patente revocata sei anni fa, guai per un 58enne

Casalmaggiore: continua a guidare pur avendo subito la revoca della patente. Per lui la denuncia e il sequestro per confisca del mezzo.

Denunciato 58enne

La mattina di domenica 19 febbraio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore hanno denunciato per guida con patente revocata un cittadino straniero di 58 anni, pregiudicato, sorpreso a guidare pur essendo privo di patente, procedendo anche al sequestro del suo veicolo.

Il controllo

Una pattuglia ha notato l’uomo alla guida dell’auto a Casalmaggiore nei pressi di un parcheggio e lo ha controllato. Alla richiesta di fornire la patente, l’uomo ha riferito di non averla al seguito e di averla dimenticata a casa. Ma un rapido controllo tramite le banche dati ha permesso ai militari di scoprire la verità.

Patente revocata

I militari hanno infatti accertato che l’uomo non era in possesso di alcun titolo abilitativo alla guida perché revocato e che non era la prima volta che veniva sorpreso alla guida di un’auto. Infatti, hanno verificato che la patente era stata revocata sei anni fa con provvedimento della Prefettura di Parma e che non si trattava della prima violazione.

Un fatto analogo era già accaduto a inizio aprile del 2021 quando era stato controllato e sanzionato sempre dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile a Casalmaggiore perché anche in quella circostanza guidava pur non avendone titolo. In quella occasione era stato sanzionato amministrativamente e la sua auto era stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Trattandosi della seconda violazione commessa nel biennio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona e, questa volta, la sua auto è stata sequestrata amministrativamente ai fini della confisca.