Si schianta contro un palo della luce e rimane intrappolato tra le lamiere

Si schianta contro un palo della luce e resta intrappolato nell'auto: come riporta Prima Lodi, nella serata di sabato 19 giugno 2021, è stato soccorso e trasportato in ospedale un uomo di 81 anni. E' successo a Cervignano d'Adda, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Cremona.

Si schianta contro un palo della luce

Brutto incidente stradale per un 81enne nella serata di sabato a Cervignano d'Adda. Intorno alle 22 di sabato sera l'uomo, a bordo della sua Fiat Panda, per cause ancora da accertare, è andato a schiantarsi contro un palo della luce mentre percorreva via Molino.

Intrappolato tra le lamiere

Il pensionato è rimasto intrappolato tra le lamiere e sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lodi per liberarlo. Consegnato ai sanitari del 118, anche loro presenti sul posto con ambulanza e automedica, dopo aver ricevuto le prime cure è stato trasferito al San Raffaele di Milano, dove è entrato in codice giallo.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri mentre è stata anche allertata la ditta incaricata, per il ripristino dell'illuminazione della strada.