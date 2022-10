Si ritrova transazioni mai eseguite sulla PostePay: truffata da 45enne

Denuncia che sulla sua carta PostePay ha trovato delle transazioni non autorizzate. I Carabinieri di Gussola denunciano la presunta responsabile.

Denunciata 45enne

I Carabinieri della Stazione di Gussola hanno denunciato per indebito utilizzo di carte di pagamento una cittadina italiana di 45 anni, residente in provincia di Bari. L’indagine ha preso avvio a seguito della querela sporta da una donna residente nel territorio di competenza della Stazione di Gussola che alcuni mesi fa ha riferito ai militari di essere titolare di una carta PostePay che è sempre stata in suo possesso e della quale non ha mai comunicato i codici di accesso a nessuno.

Gli addebiti sulla PostePay

Ma dalla visione dell’estratto conto si è accorta che le erano state addebitate quattro operazioni da 30 euro ciascuna relative a delle ricariche a un sito di scommesse online, che non aveva mai eseguito.

Le indagini

Dopo la denuncia hanno avuto inizio gli accertamenti. Le verifiche svolte dai Carabinieri di Gussola presso la società di scommesse sulle operazioni effettuate con quella carta PostePay è risultato che erano state effettuate quattro transazioni, per un totale di 120 euro, per la ricarica del conto di gioco online intestato alla 45enne.

Svelata l’identità della presunta responsabile, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.