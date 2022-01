Schianto tra due auto a Cremona, due persone ferite SIRENE DI NOTTE

I soccorsi del 118

L'incidente è avvenuto nella serata di martedì in piazza Caduti del Lavoro.

Incidente stradale in via Piazza Caduti del Lavoro a Cremona nella serata di martedì 25 gennaio 2022: feriti un uomo e una donna.

Incidente a Cremona

E' di due feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì a Cremona. Come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza il sinistro è avvenuto alle 21.59 in piazza Caduti del Lavoro e ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Verde cittadina un uomo di 53 anni e una donna di 52. Entrambi non hanno riportato gravi conseguenze: per loro è stato disposto il trasferimento in pronto soccorso solo per accertamenti. Rilievi a cura dei Carabinieri.

Malore

Sempre nella serata di martedì soccorso anche un ragazzo di 27 anni che ha accusato un malore. L'allerta è stata lanciata da Casalbuttano alle 22.33. Sul posto si è portata un'ambulanza che, preso in carico il 27enne, lo ha successivamente trasferito in ospedale a Cremona dove è giunto in codice verde alle 23.33.