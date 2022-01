Schianto tra auto e pullman nel Bresciano: morti cinque giovani tra i 17 e i 22 anni

Tragedia nella notte

Le vittime sono quattro maschi e una ragazza, tutti residenti in Valle Sabbia.

Cinque ragazzi di età compresa tra i 17 e i 22 anni hanno perso la vita nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022. L'auto su cui viaggiavano si è scontrata contro un pullman sulla Statale 45bis a Rezzato, in provincia di Brescia. Per i cinque giovani non c'è stato scampo.

Scontro auto-pullman: morti cinque ragazzi

Come racconta Prima Brescia, l'incidente è avvenuto lungo la Statale 45bis, in territorio di Rezzato, dove si sono scontrati un'auto con a bordo cinque ragazzi e un pullman.

Le prime chiamate al 118 sono arrivate attorno alle 22.30, quando la Statale è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso.

Sul posto si sono precipitati personale delle ambulanze, Polizia e Vigili del fuoco, ma per le cinque vittime - tutte residenti in Valle Sabbia - non c'è stato purtroppo nulla da fare. Trasportato in ospedale in elicottero in conducente del bus, sotto shock dopo il tragico sinistro, ma che non ha riportato gravi conseguenze dal punto di vista fisico.

Ancora da chiarire le cause del violentissimo sinistro.

