Schianto in via Bergamo, 19enne finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

I soccorsi del 118

Schianto in via Bergamo

E' stato portato in ospedale in codice giallo, il ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzanotte in via Bergamo a Cremona. Il sinistro, di cui non è stata resa nota la modalità, si è verificato esattamente alle 00.12. Sul posto dopo lo schianto si sono portati i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza della Croce Verde cittadina. Il ragazzo, dopo le prime cure, è stato quindi trasferito in pronto soccorso dove è entrato, come già detto, con contusioni di media entità alle 00.46.

Incidente alla Melotta

In ospedale in codice giallo è stato portato anche un uomo di 69 anni uscito di strada con l'auto mentre percorreva via Soncino a Casaletto di Sopra, in località Melotta. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato 15 gennaio 2022 intorno alle 21.30. Il 69enne, soccorso da ambulanza e automedica, è stato successivamente trasportato in ospedale a Brescia. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri per gli opportuni rilievi di legge.