Sassolini nel Muesli di Bennet, Noi&Voi, Migross e altre marche: confezioni ritirate nel Cremonese

Scopri se hai acquistato anche tu uno di questi prodotti grazie alla nostra gallery con tutte le immagini.

Muesli contaminato

Un'allerta alimentare ha scosso recentemente il mercato coinvolgendo diversi lotti di Muesli venduti da più marche in vari supermercati anche nel Cremonese. I prodotti sono stati ritirati dalle scaffalature a causa della possibile presenza di piccoli sassi all'interno delle confezioni.

Questa situazione preoccupante ha spinto le autorità sanitarie ad agire prontamente per garantire la sicurezza dei consumatori. Le marche coinvolte in questo richiamo includono Pam, Selex, Bennet, Noi&Voi, Migross, Metro Chef, Despar, Decò, Activity, Ristoris, Mondo Natura e Ve'Ge'.

Scopri quali sono le confezioni ritirate

Tutti questi marchi avevano distribuito confezioni di Muesli potenzialmente contaminate. Tutti i prodotti interessati sono stati fabbricati nello stesso stabilimento della Lameri S.p.A situato in via Cattaneo a San Bassano, in provincia di Cremona. Le indagini stanno cercando di determinare come sia stato possibile che corpi estranei finissero all'interno delle scatole.

La Lameri S.p.A di San Bassano:

I consumatori sono invitati a verificare se possiedono questi prodotti e a restituirli nei punti vendita dove sono stati acquistati per il rimborso completo. Per verificare i lotti CLICCATE QUI. Di seguito trovate invece la gallery con le immagini di tutti i pacchi di Muesli ritirati: