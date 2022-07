Rissa in piazza Roma: fermati quattro indiani che avevano ridotto in fin di vita un minorenne

Nel corso della giornata di giovedì 30 giugno 2022, la Polizia di Stato ha denunciato quattro cittadini di origine indiana alla Procura della Repubblica di Cremona, indiziati, in sede di indagini preliminari, di essere i responsabili di una brutale aggressione avvenuta lo scorso 26 marzo 2022 in piazza Roma nei confronti di un minorenne di origine marocchina.

Rissa in piazza Roma: che cosa è successo il 26 marzo

Intorno alla 1 di sabato 26 marzo 2022, infatti, il personale delle Volanti era intervenuto in centro a Cremona a seguito della segnalazione di un ragazzo che era stato vittima di un violento pestaggio per il quale era intervenuto il personale del 118 e che si trovava in condizioni tanto gravi da essere trasportato in urgenza al Pronto Soccorso in codice rosso, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Cremona.

Immediatamente si sono avviate le indagini da parte della Squadra Mobile, che, in base ai preliminari elementi acquisiti, aveva individuato i motivi della lite in una futile discussione avvenuta alcune ore prima tra il gruppo di cittadini indiani, la persona offesa ed i suoi amici.

Improvvisamente, infatti, il gruppo di giovani indiani aveva accerchiato i coetanei, cercando di aggredirli con spranghe e coltelli. Tutti i ragazzi erano riusciti a scappare allontanandosi per tempo, ad eccezione del minorenne che, una volta raggiunto, era stato brutalmente percosso in tutto il corpo, anche mediante l’utilizzo di mazze e coltelli.

Inoltre, alcuni giorni dopo, i presunti autori dell’aggressione erano riusciti a rintracciare, in centro a Cremona, uno dei giovani che era riuscito a scappare, minacciando lui ed un suo amico di morte.

Fermati quattro indiani che avevano ridotto in fin di vita un minorenne

La complessa e lunga attività di indagine ha permesso di sintetizzare gli esiti di tutti gli accertamenti effettuati dagli investigatori, anche tramite l’analisi delle “tracce” digitali lasciate dai sospettati, all’analisi dei loro profili social, oltre che ad una fondamentale analisi dei sistemi di videosorveglianza e l’assunzione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti. I quattro giovani, tutti residenti nell’hinterland cremonese, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cremona per i reati di tentato omicidio in concorso e per il reato di minaccia grave.