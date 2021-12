Rissa a Casalmaggiore, due giovani finiscono in ospedale SIRENE DI NOTTE

Alle 3.46 di questa notte Forze dell'Ordine e 118 sono stati allertati a causa di una rissa avvenuta in via Giulio Galuzzi a Casalmaggiore. A necessitare delle cure dei sanitari sono stati due ragazzi di 22 e 23 anni, che sono stati trasportati all'Oglio Po per accertamenti, dove sono giunti alle 4.26 in codice verde. Da accertare la dinamica dei fatti.

Evento violento a Crema

Sempre nella notte un altro episodio violento si è verificato a Bagnolo Cremasco. Qui alle 4.35, lungo la exSS415 di fronte ad una nota discoteca del luogo, è stato richiesto un intervento per un ragazzo 30enne ferito con un'arma bianca, presumibilmente un coltello. Sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Il giovane è stato portato in ospedale per le medicazioni del caso. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Intossicazione etilica

Principio di intossicazione etilica infine per un ragazzo di 19 anni soccorso a Cremona in viale Trento Trieste poco prima delle 5. Il 19enne è stato portato in ospedale in codice verde.