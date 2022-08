Ricercato da 10 mesi per bancarotta fraudolenta lo trovano in un motel

Monte Cremasco: i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato un uomo ricercato da dieci mesi per una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta.

Ricercato da 10 mesi

Nella serata del 1° agosto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Torino, un uomo di 48 anni, residente in provincia di Torino, con precedenti di polizia a carico. L’uomo, che aveva fatto perdere le sue tracce circa 10 mesi fa ed era quindi ricercato, era destinatario di un provvedimento definitivo e dovrà scontare una definitiva condanna a 2 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta commesso diversi anni fa in Piemonte.

La condanna definitiva della Corte d’Appello di Torino è intervenuta nel giugno del 2019, dopo che l’uomo era stato già condannato dal Tribunale di Asti nel 2017.

Affidamento in prova ai servizi sociali

Il 48enne aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali e nel 2021 aveva chiesto e ottenuto di eseguire tale misura in Sardegna. Ma pochi mesi dopo si è reso irreperibile, violando quindi le prescrizioni che gli erano state imposte. Per questo motivo, l’Ufficio di Sorveglianza competente ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova e l’arresto dell’uomo, ma non è stato possibile dare esecuzione al provvedimento perché era sparito.

Era in Motel

La sera del 1° agosto la sua fuga è finita perché i militari dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno eseguito un controllo presso un motel di Monte Cremasco e lo hanno identificato, scoprendo che era ricercato da circa 10 mesi per una condanna. Per questo motivo, terminati tutti gli accertamenti, lo hanno arrestato e accompagnato presso il carcere di Cremona.