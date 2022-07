Responsabile della Casa dell'Accoglienza aggredito da ospite: immobilizzato con il taser

Ospite aggredisce il responsabile della struttura della Casa dell'Accoglienza

Aggredisce responsabile Casa dell'Accoglienza

In data odierna, 22.07.2022, a seguito di una chiamata del 112, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cremona, impiegato nel controllo del territorio, è intervenuto presso la Casa dell’Accoglienza, situata in via Sant’Antonio del Fuoco, poiché un soggetto egiziano ospite della struttura, particolarmente agitato e violento, aveva aggredito il responsabile della struttura.

Bloccato con il taser

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato lo straniero visibilmente agitato e armato di bastone. Pertanto, vista la criticità della situazione e la pericolosità del soggetto, al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, il personale operante è ricorso all’utilizzo del taser, rendendo inoffensivo il soggetto.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario, il quale, dopo aver visitato il soggetto, non ha riscontrato problematiche di sorte.

Denunciato

L’uomo, accompagnato poi in Questura, è stato indagato per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, percosse e porto di oggetti atti a offendere.