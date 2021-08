Ragazzino di 14 anni investito in bici SIRENE DI NOTTE

Un ragazzino di 14 anni è stato investito in bici nella serata di lunedì 2 agosto 2021 a Spino d'Adda. E' successo intorno alle 21.30.

Investito in bici

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il 14enne si trovava a percorrere in sella alla sua bicicletta via Monsignor Quaini nei pressi di Viale Vittoria quando è stato urtato presumibilmente da una vettura. I soccorsi sono stati allertati alle 21.19 e un'ambulanza della Croce Rossa di Lodi si è portata in breve tempo sul posto.

Il ragazzino, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso di Lodi dove è entrato in codice verde alle 22.05 con contusioni di lieve entità.

Infortunio sportivo

Sempre nella serata di lunedì ma poco prima delle 23, un ragazzo di 17 anni si è infortunato presso un impianto sportivo di Palazzo Pignano situato in località Scannabue. Soccorso da un'ambulanza, il minorenne è stato portato in ospedale a Crema dove è entrato in codice giallo.