Raffica di furti in abitazione: in arresto un 51enne

Polizia e carabinieri hanno arrestato un 51enne: nelle ultime settimane aveva commesso una raffica di furti in abitazione a Cremona.

Scatta la custodia cautelare

È stata eseguita dalla Polizia di Stato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 51 anni, indagato per la commissione di numerosi furti in abitazione, cantine e garage, avvenuti nelle ultime settimane nelle aree residenziali di Cremona.

Indagini partite dalla denuncia di alcuni residenti

L’attività di indagine della Squadra Mobile è iniziata con l’acquisizione della querela di alcuni residenti di via della Madonnina, a cui, durante la notte del 7 gennaio, erano state rubate 2 autovetture, materiale edile e numerosi altri beni. Le autovetture, la mattina successiva, erano state ritrovate chiuse in via Cadore e via Manini e, dopo i rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, che aveva rinvenuto numerosi elementi utili al prosieguo dell’attività investigativa, erano state restituite ai legittimi proprietari.

Servizi di osservazione notturni

Nelle giornate successive, inoltre, gli investigatori avevano effettuato numerosi servizi di osservazione nelle ore serali e notturne, arrivando, in questo modo, ad avere sufficienti elementi per chiedere alla Procura della Repubblica di Cremona l’emissione di un decreto di perquisizione nei confronti dell’uomo.

Scatta la perquisizione di polizia e carabinieri

Il 16 gennaio, pertanto, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri di Cremona, sono stati perquisiti il domicilio ed i luoghi nella disponibilità dell’indagato, rinvenendo una parte del materiale rubato, tra cui le chiavi di un’autovettura che era stata rubata una seconda volta e rinvenuta dai Carabinieri a Pizzighettone, e lo stesso abbigliamento utilizzato dall’indagato per la commissione dei furti.

Nell’occasione, inoltre, il personale investigativo dell’Arma dei Carabinieri aveva rinvenuto un’altra autovettura rubata, una Fiat 500, per il quale l’uomo è stato deferito per il reato di ricettazione.

Nelle giornate successive, inoltre, l’indagato era stato tratto in arresto dalle Volanti della Questura di Cremona per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, in quanto colto in flagranza nell’atto di tentare di forzare la serratura di un garage di un complesso residenziale a Cremona.

Resta in carcere a Cremona

Pertanto, all’uomo, che già si trovava presso la locale casa circondariale a seguito dell’arresto, è stata notificata l’ulteriore ordinanza di custodia in carcere per i tre ulteriori furti ascrittigli, a seguito dell’indagine della Squadra Mobile ed il deferimento per il reato di ricettazione per il quale ha proceduto l’Arma dei Carabinieri di Cremona.