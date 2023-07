Procede con andatura incerta, era alla guida sotto l'effetto di droghe

Cremona: è in stato di alterazione durante la guida ma rifiuta di sottoporsi al test per le droghe. Per lui denuncia e sequestro per confisca del suo veicolo.

Denunciato 32enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti durante la guida un cittadino straniero di 32 anni, pregiudicato.

Andatura incerta

Verso le 00.15 del 24 luglio 2023, la pattuglia della radiomobile ha notato in piazza della Libertà a Cremona un’auto che procedeva i maniera incerta, con scarti laterali e frenate improvvise. Hanno immediatamente fermato il veicolo e hanno identificato il conducente nel 32enne che ha evidenziato uno stato psico-fisico alterato.

Rifiuta il test degli stupefacenti

Infatti, l’uomo era in stato confusionale e in auto aveva degli evidenti segni che mostravano che aveva utilizzato stupefacenti poco prima. Per tale motivo hanno chiesto all’uomo di sottoporsi al test sugli stupefacenti presso l’ospedale di Cremona per verificare l’eventuale stato di alterazione, ma il 32enne ha rifiutato categoricamente.

Di conseguenza, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto mentre il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.