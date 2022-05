Paura a bordo: motore in fiamme dopo il decollo, aereo torna indietro a Linate

Atterraggio d'emergenza

Stando alle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti.

Tanta paura, fortunatamente senza conseguenze, per i passeggeri di un volo diretto in Sicilia e partito dall'aeroporto di Linate. Un motore, come riportano i nostri colleghi di Prima la Martesana, ha avuto un'avaria e ha preso fuoco costringendo il pilota ad atterrare nuovamente nello scalo meneghino.

Motore in fiamme dopo il decollo

E' accaduto poco prima delle 12.45 di oggi, giovedì 12 maggio 2022. L'aereo, a bordo del quale c'era un'ottantina di passeggeri, è decollato da Linate. Poco dopo ha accusato un'avaria e uno dei motori ha preso fuoco costringendo il pilota ad atterrare in emergenza. Sono stati proprio i passeggeri a rendersi conto del fumo che usciva dalla turbina. Stando alle prime informazioni, la causa del malfunzionamento potrebbe essere da cercare nel cosiddetto "birdstrike", ossia alcuni volatili che sono stati risucchiati all'interno del motore danneggiandolo.

Mezzi di soccorso e Vigili del Fuoco inviati sul posto

Sul posto sono stati inviati una quindicina di mezzi di soccorso in codice giallo, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale delle Forze dell'Ordine. Dalle prime informazioni a disposizione non ci sarebbero persone ferite.