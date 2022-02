Nottata alcolica, tre giovani finiscono in ospedale SIRENE DI NOTTE

I soccorsi del 118

Mezzi di soccorso in azione a Crema, Soncino e Bagnolo Cremasco.

Nottata alcolica per tre giovani soccorsi a Crema, Soncino e Bagnolo Cremasco dopo aver assunto troppo alcol.

Nottata alcolica, tre giovani in ospedale

Sono stati tre nella notte gli interventi da parte degli uomini del 118 per soccorrere quanti avevano esagerato con l'alcol.

La prima richiesta di aiuto è arrivata alle 00.36 da Crema dove a sentirsi male è stato un ragazzo di 21 anni. Un'ambulanza si è portata in via Piccinardi, ha prelevato il coinvolto per trasferirlo al Maggiore dove è entrato in codice verde alle 00.57.

Stessa sorte per un ragazzo di 18 anni soccorso a Soncino in via Brescia poco prima dell'una e mezza.

Ad esagerare con l'alcol anche un 25enne soccorso in via Borgogna a Bagnolo Cremasco quando erano ormai le 5.19 di questa mattina. Sul posto, oltre ai sanitari con un'ambulanza, anche una pattuglia dei Carabinieri. Il 25enne è stato portato in ospedale in codice verde.