Non si fermano all'alt, scatta l'inseguimento: uno bloccato dopo strenua resistenza, due fuggono nei campi

Cremona: i Carabinieri hanno denunciato una persona responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

Denunciato 35enne

I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno denunciato un cittadino straniero, di 35 anni, con precedenti di polizia a carico, per resistenza a pubblico ufficiale.

Non si fermano all'alt

Lo scorso 29 novembre durante mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione, una pattuglia dei Carabinieri, a Robecco d’Oglio lungo la S.S. 45 bis, ha intimato l’alt agli occupanti di un’autovettura Volkswagen Golf che non ha arrestato la corsa e si data alla fuga lungo le vie cittadine.

L’inseguimento è proseguito in direzione della vicina cittadina di Pontevico e grazie alla collaborazione dei militari delle Stazione di Pontevico, Manerbio e Verolanuova, il mezzo è stato bloccato con il conducente alla guida che ha opposto resistenza, mentre gli altri due occupanti sono fuggiti a piedi nei campi circostanti, facendo perdere le tracce.

L’uomo fermato è stato condotto in caserma e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per le violazioni al Codice della Strada.

Indagini in corso

Le ricerche dei due fuggitivi sono continuate per tutta la mattinata, ma senza esito e sono in corso investigazioni mirate ad accertare eventuali azioni predatorie commesse dai tre soggetti.