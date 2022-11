Mucche decapitate e mutilate nel cremasco, il responsabile è sempre lo stesso

Inizialmente si pensava ad un regolamento di conti ma le autorità hanno riscontrato analogie tra i casi in provincia di Cremona e quelli in Brianza. Il modus operandi è lo stesso, c'è un sadico che si aggira e mutila gli animali.

Mucche sgozzate e mutilate

Sono stati due i casi di mucche sgozzate e mutilate tra la fine di ottobre e la metà di novembre, entrambi in alcune aziende agricole di Rivalta d'Adda. I carabinieri del comando provinciale di Cremona si stanno occupando del caso perché le dinamiche delle violenze ai danni delle vacche sono le stesse di quelle in alcune aziende in Brianza.

Sia in Brianza che nel cremasco sono state ritrovate teste di bovini avvolte in sacchi di plastica. L'ultimo caso di decapitazione è di venerdì e si è verificato ad Agnadello, inizialmente si pensava che fosse collegato agli altri episodi ma sembrerebbe che il tentativo di sgozzamento alla Mirandolina sia legato all'attacco di alcuni lupi.

Caccia al colpevole

Ma non ci sono dubbi sui casi precedenti a quelli di venerdì. Il primo caso è quello della testa di mucca recisa e abbandonata in un sacco di plastica e risale alla fine di ottobre. Le autorità avevano seguito la pista di un rito esoterico vista l'imminenza di Halloween. L'ipotesi è stata smentita poche settimane da un altro caso di animale mutilato, questa volta martoriato già da morto.

Nella notte tra il 20 e il 21 novembre, sempre a Rivalta, qualcuno ha reciso le orecchie e le mammelle di una mucca che era morta per cause naturali. L'animale non si trovava in stalla, era stato allontanato ma il sadico deve averlo trovato comunque. Contemporaneamente ci sono stati casi simili a Monza.

L'ipotesi è quella che si aggiri nelle campagne un violento con seri problemi psichiatrici che gode mutilando e uccidendo animali indifesi. Le autorità continueranno a lavorare per identificare il colpevole di questi gesti disumani.