Malore improvviso, si accascia al suolo al centro sportivo: 41enne gravissima

Malore improvviso per una donna di 41 anni al centro sportivo San Zeno: è stata portata in ospedale in codice rosso.

Malore improvviso

Una donna di 41 anni è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni a seguito di un malore improvviso. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l'allarme è stato lanciato alle 12.43 di domenica 5 settembre 2021. La 41enne si è accasciata al suolo rimanendo priva di sensi.

Portata in ospedale in codice rosso

Sul posto si sono recati gli uomini del 118 con ambulanza e automedica. I sanitari hanno tentato di rianimare la donna anche con l'utilizzo del defibrillatore presente nella struttura. Poi, una volta stabilizzata, è stata caricata in ambulanza e trasferita in ospedale dove è entrata in gravissime condizioni (codice rosso).