L'auto esce di strada e finisce in un canale: un uomo e una donna in ospedale

L'auto esce di strada e finisce in un canale, due feriti soccorsi e trasportati in ospedale. Come riporta Prima Treviglio, è successo ad Agnadello lo scorso venerdì 19 agosto 2022.

Auto esce di strada e finisce in un canale

Hanno fatto tutto da soli e sono finiti con l'auto fuori strada nel letto di un canale irriguo asciutto. E' successo venerdì 19 agosto 2022, poco dopo le 19.30 ad Agnadello. Una "Renault Megane" dopo aver passato uno stop è finita nel canale, dove non c'era acqua, in via dell'Artigianato. Fortunatamente l'auto è rimasta per metà sul bordo.

Due feriti

Il conducente e la persona trasportata, un uomo di 38 anni e una donna di 37, entrambi di Agnadello, sono stati soccorsi dal personale di auto medica e di due ambulanze della Croce Bianca di Rivolta d'Adda e della Croce Rossa di Lodi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Crema e una pattuglia della Polstrada di Crema.

Le due persone ferite sono state stabilizzate e poi trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, le loro condizioni non sono preoccupanti.

Il mezzo incidentato è stato poi rimosso dalla carreggiata dall'autosoccorso Scaramuzza di Rivolta.