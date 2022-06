Lancia la cocaina dall'auto ma non sfugge ai militari: 50enne denunciato per spaccio

Intensificazione dei controlli nel weekend da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crema. Un 50enne lancia la droga dall’auto, ma non sfugge alla denuncia: è successo a Pandino.

Denunciato 50enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina di un cittadino italiano di 50 anni. I militari, verso le 21.30, hanno notato nella via Borgo Roldi del comune di Pandino, vicino alla SP 472, un’auto che viaggiava con a bordo il solo conducente che per il suo atteggiamento ha destato dei sospetti.

Lancia la cocaina dal finestrino

I militari hanno quindi fatto accostare l’auto e hanno notato che mentre l’auto si fermava sul ciglio destro della strada il conducente ha lanciato dal finestrino un oggetto che è caduto sull’asfalto.

Recuperato l’oggetto è stato accertato che si trattava di una scatola in plastica per caramelle contenente 7 dosi in cellophane per circa 4 grammi di cocaina. La successiva perquisizione eseguita all’interno della sua abitazione non ha consentito di trovare altro.

Portato presso la caserma di Crema, lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.