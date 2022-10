Ladro seriale di biciclette finisce in manette: dovrà scontare 3 anni e un mese di carcere

Non si abbassa la soglia di attenzione della Polizia di Stato di Cremona, accompagnata da una tangibile implementazione delle attività volte alla prevenzione e repressione di reati.

Controlli della Questura

Nella giornata di martedì personale della Squadra Volante ha proceduto al sequestro a carico di un uomo di circa due grammi di cocaina custoditi all’interno di due separati involucri. Accompagnato in Ufficio, lo stesso è stato sanzionato e segnalato come assuntore alla Prefettura di Cremona.

Gli operatori, infatti, durante il normale controllo di Polizia del veicolo a bordo del quale l’uomo viaggiava, sin da subito avevano notato l’atteggiamento ingiustificatamente nervoso di quest’ultimo: svolti accertamenti più approfonditi, il personale della Polizia di Stato ha proceduto al sequestro della sostanza stupefacente nascosta all’interno degli indumenti indossati dallo stesso.

Peraltro, giovedì sera è stato effettuato un attento e capillare monitoraggio della zona dei locali di Piazza della Pace e di tutta l’area della Stazione ferroviaria - luoghi di aggregazione dei giovanissimi - anche grazie al prezioso supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. Il personale impiegato nel servizio mirato di prevenzione ha proceduto al controllo di più di cinquanta persone, prevalentemente avventori dei numerosi locali che animano la piazza.

Controlli alla circolazione

Oltre alla costante attenzione riservata alla zona della stazione e del piazzale delle tranvie, sono stati numerosi anche i posti di controllo effettuati, perseguendo l’obiettivo di fornire un dato attendibile in ordine al traffico veicolare in entrata e in uscita nel capoluogo.

E ladro seriale di biciclette

Infine, concreti risultati sono stati raggiunti anche sotto il profilo della repressione dei reati: nei giorni scorsi, infatti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato l’autore di un furto in abitazione consumato in città, all’interno di un condominio del centro, nel corso del quale sono state sottratte 2 biciclette di proprietà di un’inquilina, che, nella giornata immediatamente successiva, ha sporto denuncia di furto.

L’uomo, costantemente controllato dal personale investigativo della Questura di Cremona, è stato condannato alla pena di 3 anni e un mese di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Cremona e divenuta definitiva il 29 settembre 2022.

Il suo curriculum criminale risulta composto da decine di denunce per analoghi fatti di reato e, nello specifico, numerosi furti di biciclette commessi sia sulla via pubblica che all’interno di abitazioni private, oltre che altri reati contro il patrimonio.

Sullo stesso, inoltre, grava anche la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, disposta dal Questore di Cremona nel 2018; il 55enne, residente a Cremona, a seguito degli atti di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona per l’espiazione della condanna definitiva.