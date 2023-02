Ladri fuggono abbandonando a terra le taniche di gasolio rubate

I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno sventato un tentativo di furto di gasolio dalla motrice di un camion.

Furto in atto

La sera del 3 febbraio 2023, verso le 23.30, personale di una società di vigilanza privata ha segnalato alla centrale operativa dei carabinieri di Crema un verosimile furto in atto in via Milano a Bagnolo Cremasco.

Abbandonano le taniche di carburante

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Romanengo che, in collaborazione con la vigilanza privata, hanno verificato che qualcuno, disturbato dall’arrivo delle auto del personale in uniforme, era da poco fuggito lasciando sul posto delle taniche che voleva utilizzare per rubare il carburante da un mezzo pesante in sosta all’interno dell’area aziendale dal quale erano già stati prelevati decine di litri di carburante.

Il gasolio è stato quindi restituito al responsabile dell’azienda mentre le taniche sono state sequestrate.

