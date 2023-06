La cocaina nascosta nel cambio dell'auto: 25enne denunciato per spaccio

Cremona: sorpreso con cocaina e bilancino nascosti sotto la cuffia del cambio della sua auto. Denunciato un giovane.

Denunciato 25enne

Un altro servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti è stato effettuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, con la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di cocaina di un cittadino straniero di 25 anni, pregiudicato, e la segnalazione alla Prefettura di un cittadino italiano di 19 anni, con precedenti di polizia a carico.

L'atteggiamento sospetto

L’intervento è stato compiuto il 3 giugno 2023, poco dopo la mezzanotte, nella zona di via Ghinaglia, quando, dei militari in abiti civili hanno notato la presenza di tre giovani vicino a un’auto parcheggiata in una via laterale. Uno dei tre entrava e usciva continuamente dal veicolo e tale atteggiamento era sospetto.

I militari hanno richiesto l’intervento di un pattuglia della Sezione Radiomobile che ha fermato i tre giovani e li ha identificati. Erano tutti residenti in provincia e tutti avevano dei precedenti di polizia a carico. Si sono inoltre dimostrati molto nervosi perché non si aspettavano un controllo.

La cocaina in auto

Sono stati quindi perquisiti e due di loro non avevano niente addosso, ma sull’auto del 25enne i militari hanno trovato una busta in cellophane contenente 10 grammi di cocaina e un bilancino, nascosti sotto al cuffia del cambio. Invece, il 19enne aveva nascosto in una calza 1,2 grammi di hashish.

Sono state perquisite anche le loro abitazioni, ma non è stato trovato nulla. Al termine dell’attività, lo stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati e il 25enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, mentre il 19enne è stato segnalato all’autorità amministrativa.