Intossicazione etilica per una ragazza di 23 anni SIRENE DI NOTTE

I soccorsi del 118

Una ragazza di 23 anni soccorsa in piazza Risorgimento a Cremona a seguito di un'intossicazione etilica. E' successo intorno alle 23.30 di giovedì 7 ottobre 2021.

Intossicazione etilica per una 23enne

Un giovedì sera alcolico terminato in ospedale. E’ quanto accaduto ad una ragazza di 23 anni che, alle 23.32 di ieri sera, è stata soccorsa in piazza Risorgimento a Cremona, in seguito all’assunzione di un grande quantitativo di bevande alcoliche. La giovane, raggiunta sul posto dagli uomini del 118 a bordo di un'ambulanza della Croce Verde cittadina è stata successivamente trasferita in codice verde al pronto soccorso per smaltire la sbornia.

Caduta

Sempre giovedì sera, qualche minuto prima delle 23, è stato soccorso anche un ragazzo di 23 anni infortunatosi dopo una caduta. E' successo in piazza Giuseppe Garibaldi a Crema. Il 23enne è stato portato in ospedale, in codice verde, per le medicazioni del caso.