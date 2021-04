Incidenza contagi Covid: Cremona è (ancora) da zona rossa, ma la curva cala

Un valore che resta ancora critico, ma che mostra un andamento gradualmente decrescente della curva dell’incidenza dei contagi. Nel corso della giornata di ieri, il numero di positivi in provincia di Cremona ogni 100mila abitanti si è assestato a 278, dato che si registra al di sotto di quota 300 per il terzo giorno consecutivo.

Secondo i dati messi a disposizione dal dottor Paolo Spada, medico dell’ospedale Humanitas di Rozzano, al momento, l’incidenza lombarda però migliora, è il valore attuale di 241 positivi ogni 100mila abitanti porta la nostra Regione a sperare nella zona arancione.

Un primo segnale di decrescita

Con 278 positivi ogni 100mila abitanti, la provincia di Cremona, vede migliorare la sua situazione che resta comunque ancora critica. Se dovessero essere adottate limitazioni di tipo provinciale, infatti, la condannerebbero ancora in zona rossa. Dando però una più attenta occhiata alla curva cremonese, si può constatare come, da 3 giorni consecutivi, il dato dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti sia sceso, dopo diverse settimane, al di sotto della precedente quota 300. Ma soprattutto che da ben 7 giorni la curva continua la sua discesa. Un benaugurante segnale che testimonia il trend in calo nella curva dei contagi, frutto anche delle restrizioni adottate per contenere il Covid-19.

Questo l’andamento della provincia di Cremona negli ultimi 7 giorni:

30 marzo: 317

31 marzo: 321

1 aprile: 321

2 aprile: 307

3 aprile: 295

4 aprile: 291

5 aprile: 278

Ecco nel dettaglio i valori dell’incidenza dei contagi negli ultimi 30 giorni in provincia di Cremona:

Questo grafico rappresenta invece l’andamento della Provincia di Cremona negli ultimi 30 giorni.

In rosa: nuovi casi giornalieri

In rossa: la media settimanale dei nuovi casi

Linea blu: valore delle variazioni percentuali degli ultimi 7 giorni rispetto ai 7 precedenti (indice della tendenza attuale).

Un’analisi dei seguenti numeri mostra come l’andamento dei nuovi positivi in provincia di Cremona è molto scostante, con giorni dove si hanno tanti nuovi contagi e giorni dove invece, seppur elevati, se ne registrano meno. La media settimanale (linea rossa) invece mostra come settimanalmente il trend stia lentamente andando verso il basso; in questo caso, la media è di 141 casi negli ultimi 7 giorni. Il dato confortante riguarda la linea blu, ossia quella delle variazioni percentuali, ieri attestatasi al -14%, e ciò vuol dire che rispetto alla scorsa settimana c’è stato un minor aumento di positivi settimanali.

LA MAPPA INTERATTIVA: