Incidente mortale sul lavoro: l'operaio 50enne lascia moglie e due bambini piccoli

Incidente mortale sul lavoro: El Mustapha Bendahbi, 50enne di origini marocchine, lascia la moglie e due bambini piccoli. Lavorava alla MG Prefabbricati di Castelverde da appena quattro mesi.

Infortunio sul lavoro, muore 50enne

El Mustapha Bendahbi aveva 50 anni. Ieri ha perso la vita mentre si trovava al lavoro, alla MG Prefabbricati di Castelverde. Nell'azienda, situata in via Fornace, lavorava da soli 4 mesi. Increduli i colleghi di lavoro per quanto accaduto ieri. Una tragedia improvvisa che si è consumata intorno alle 15.45.

Il tragico incidente

Secondo quanto ricostruito l’operaio si trovava nel piazzale retrostante lo stabilimento, dove si stavano sistemando delle lastre di cemento in una rastrelliera. Il 50enne ne stava fissando una larga 8 metri con un piolo che, stando ai primi accertamenti, avrebbe improvvisamente ceduto schiacciandolo contro la lastra accanto. Inutile per lui ogni tipo di soccorso: è deceduto sul colpo a causa dei traumi da schiacciamento riportati.

Papà di due figli piccoli

El Mustapha Bendahbi viveva a Castelverde. Lascia la moglie e due bambini piccoli di 9 e 6 anni. Il Sindaco Graziella Locci, anche lei accorsa sul luogo del tragico incidente, ha espresso vicinanza alla famiglia come anche ai titolari dell'azienda, presente sul mercato da oltre 20 anni.