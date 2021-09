Incidente a Sergnano, 30enne finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Incidente stradale a Sergnano nella serata di lunedì 13 settembre 2021: soccorso e portato in ospedale un giovane di 30 anni.

Incidente stradale a Sergnano

Un giovane di 30 anni è stato portato in ospedale a Crema dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il sinistro, di cui non è stata resa nota la modalità, è avvenuto alle 21.44 di lunedì a Sergnano in via Guglielmo Marconi. Il 30enne è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in condizioni di media criticità (codice giallo) in ospedale. Rilievi a cura dei carabinieri.