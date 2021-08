Incidente a Fiesco, 37enne finisce contro ostacolo SIRENE DI NOTTE

Incidente stradale a Fiesco in via Verdi: è successo nella notte appena trascorsa in via Verdi.

Incidente stradale a Fiesco Nella notte, esattamente alle 23.30, si è verificato un incidente stradale a Fiesco in via Verdi. La vettura, su cui viaggiava un uomo di 37 anni, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un ostacolo. Immediati i soccorsi giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Verde. Il coinvolto nell’impatto, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze: per lui trasporto in ospedale in codice verde per accertamenti.

Intossicazione etilica

Sempre nella notte, una donna di 44 anni è stata soccorsa a Spino d'Adda. Poco prima delle 3, la 44enne, secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è rimasta vittima di un malore dopo l'assunzione di alcol. La donna è stata raggiunta sul posto, in via XXV Aprile, da un'ambulanza della Croce Bianca cittadina. Nel frattempo si era già ripresa, tanto da non necessitare il trasporto in ospedale.

Malore

Intervento dei soccorritori anche a Palazzo Pignano, dove un uomo di 60 anni ha accusato un malore mentre si trovava, presumibilmente, sul posto di lavoro. E' successo poco prima delle 23 e il 60enne è stato trasferito in ospedale a Crema per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione.