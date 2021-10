In un capannone in disuso 10 chili di marijuana e 21 piante di canapa

Casalmaggiore

Non sono stati però individuati i possessori dello stupefacente

Casalmaggiore: i Carabinieri sequestrano 10 chili di marjiuana e 21 piante di canapa indiana in un capannone in disuso.

Sequestrati 10 chili di marijuana e 21 piante di canapa

Nel tardo pomeriggio di venerdì 1 ottobre i Carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore, al termine di un’attività di indagine, hanno proceduto al sequestro di 21 piante di marijuana, di altezza compresa tra il mezzo metro e il metro e mezzo, e circa 10 chili di marijuana già pronta per essere confezionata nonché guanti, forbici per la potatura, torce a led e tre bottiglie d’acqua utilizzati per la coltivazione.

In un capannone in disuso

Il ritrovamento in realtà è avvenuto alcuni giorni prima quando il custode di un capannone in disuso, sito nel Comune di Casalmaggiore, ha segnalato ai militari che in quel fabbricato era presente del materiale che non avrebbe dovuto esserci e di cui non conosceva la provenienza.

A seguito della segnalazione è stata attivata un’attività investigativa finalizzata a scoprire la natura e la provenienza del materiale. Appurata la presenza delle piante di canapa indiana e del materiale utile per la sua coltivazione, i Carabinieri hanno attivato un dispositivo di vigilanza mirato a identificare eventuali soggetti che si fossero recati nel capannone. All’esito dello specifico servizio, che non ha comunque consentito di individuare i possessori dello stupefacente, i militari hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale rinvenuto.