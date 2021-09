In pizzeria senza Green Pass, multa (a titolare e cliente) e locale chiuso

Cremona – controlli dei Carabinieri sulle certificazioni verdi anti contagio Covid-19: contravvenzioni e chiusura di locale.

Controlli negli esercizi pubblici

I Carabinieri della Compagnia di Cremona in collaborazione con i colleghi del Nucleo Anti Sofisticazioni, hanno messo in atto una serie di controlli in alcuni esercizi pubblici, in primis tesi a verificare la reale presenza delle certificazioni verdi anti Covid-19, senza però tralasciare tutte le altre normative fondamentali per la corretta gestione di locali pubblici.

Sono stati tre gli esercizi commerciali cremonesi sui quali i Carabinieri hanno concentrato la loro attenzione: un bar situato in Piazza Roma, dove il titolare è stato sanzionato per la carenza dei requisiti igienico sanitari, un secondo bar situato in Via Guarneri del Gesù dove invece non è stata rilevata alcuna irregolarità ed una pizzeria-kebab, situata nella medesima via.

In pizzeria senza Green Pass

In quest’ultima attività di ristorazione, oltre alla mancanza dei requisiti igienico sanitari, i Carabinieri del NAS hanno proceduto anche a rilevare la mancata applicazione delle misure anti contagio Covid-19: un avventore infatti è stato identificato all’interno del locale, privo della certificazione verde necessaria per l’accesso ai servizi di somministrazione.

Multa e locale chiuso

Per questo, sia al titolare dell’esercizio pubblico che al cliente, sono state elevate due contravvenzioni per un totale di 800 Euro. Inoltre, per la mancanza di qualsiasi strumento atto alla verifica delle predette certificazioni obbligatorie, è stata disposta l’immediata chiusura del locale per 5 giorni.